23.12 16:26 MIGnews.com

После Нетаниягу: Мири Регев побеждает на праймериз Ликуда

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Если праймериз в "Ликуде" пройдет сегодня и Биньямин Нетаниягу по каким-либо причинам не сможет в них участвовать, первое место займет министр культуры и спорта Мири Регев. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте активистов партии "Аколь Политика".Опрос длился два дня в онлайн-режиме и по той же системе, которая используется на внутрипартийных выборах: каждый член партии может отдать свой голос 11 кандидатам, однако за каждого из них можно проголосовать лишь по одному разу. В голосовании приняли участие 3 271 человек.Первое место с 1 610 голосами досталось министру Регев."Я ценю доверие и тепло, получаемое от членов "Ликуда". Я продолжу бесстрашно бороться за свою точку зрения и наши ценности: народ Израиля, землю Израиля и Тору Израиля", - прокомментировала она результаты опроса.За ней следуют председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Ави Дихтер (1 569), министр общественной безопасности Гилад Эрдан (1 542), министр транспорта и разведка Исраэль Кац (1538), спикер Кнессета Юлий Эдельштейн и экс-глава МВД Гидеон Саар (у обоих – по 1466 голосов).Сам Эдельштейн в пятничном интервью CNN намекнул, что может баллотироваться на пост премьер-министра, если Нетаниягу по каким-то причинам откажется либо не сможет возглавлять правительство.Кроме того, в список "Аколь Политика" попал и градоначальник Иерусалима Нир Баркат с 1 301 голосом. Сам он собирался до конца года объявить, станет ли он входить в большую политику или продолжит баллотироваться на пост мэра, однако эксперты довольно скептически относятся к его обещанию.