23.12 18:24 MIGnews.com

Арабы не верят в угрозы Трампа лишить их без денег

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Главные арабские союзники США заявили о том, что американский президент Дональд Трамп не оставил им другого выхода, кроме как принять брошенный им вызов, и, более того, не верят, что он урежет финансирование тем странам, которые проголосовали в Генассамблее ООН против признания им Иерусалима столицей Израиля.Напомним, что в четверг 128 страны, включая все арабские государства, приняли на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию с призывом к США отозвать свое решение.Перед голосованием Трамп пригрозил, что будет внимательно следить и запомнит каждую страну, которая проголосует против его политики. В пятницу он повторил свои намерения."После столь глупой траты 7 триллионов долларов на Ближний Восток, пришла пора начать восстановление нашей страны", - написал президент в Twitter 22 декабря.Наиболее болезненно урезание финансирования может ударить по ближайшим арабским союзникам США на Ближнем Востоке: Иордании и Египту. Но они не верят, что Белый дом на это способен."Американцам лучше других известно, что стабильность в Иордании имеет решающее значение для интересов США в регионе", - заявил агентству Reuters один из членов иорданского правительства на правах анонимности.Стоит отметить, что из американской казны ежегодно выделяется порядка 1,2 млрд. долларов на оборонную сферу и экономику Хашимитского королевства."Мы не ждем, что американская администрация затронет помощь нам, но если это случится, это лишь добавит Иордании экономических проблем", - сказал министр.И хотя в министерстве иностранных дел и канцелярии президента Египта результаты и возможные последствия их голоса в Генассамблее комментировать отказались, эксперты выражают спокойствие в отношении 1,3 млрд., которые Каир ежегодно получает от Америки в виде военной помощи."Я не думаю, что Египет этим обеспокоен … конечно, в окружении Трампа это особого впечатления не произвело, но я сомневаюсь, что волнения выходят за пределы этого общества", - заявил египетский эксперт Атлантического совета Х. А. Хеллиер.