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Амсалем: обвиненный во взяточничестве премьер должен уйти 23.12 21:12   MIGnews.com

Правая рука Биби: после обвинений он должен уйти

Новый глава коалиции в Кнессете Давид Амсалем считает, что, если Биньямину Нетаниягу предъявят обвинения во взяточничестве, он будет обязан уйти в отставку, хотя сам он ничего из вменяемого премьер-министру коррупцией не считает.

"Премьер-министр, которому предъявлено обвинение во взяточничестве, не может оставаться премьер-министром", - заявил "ликудник" и один из ближайших союзников Нетаниягу на конференции Национальной ассоциации адвокатов, проходившей в Эйлате 23 декабря.

Тем не менее, он думает, что в конечном итоге полиция все же будет рекомендовать вынести главе правительства обвинительный акт.

"У полиции нет выбора. Они уже во всеоружии и будут рекомендовать предъявить обвинительное заключение", - сказал Амсалем.

Позже новый председатель парламентского большинства попытался прояснить все недомолвки, касающиеся его заявления.



"Извините, что разочарую левых и СМИ, но это моя позиция: рекомендации полиции не имеют никакого юридического либо общественного веса. Насколько мне известно, коррупция получает конверты с незаконными деньгами, а не сигары от личного друга. На этом фоне обвинения в коррупции вообще не имеют отношения к Нетаниягу!" - написал он на своей странице в Twitter.
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