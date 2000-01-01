23.12 21:12 MIGnews.com

Правая рука Биби: после обвинений он должен уйти

צר לי לאכזב את השמאל והתקשורת, אבל זו עמדתי: להמלצות המשטרה מבחינה משפטית וציבורית אין שום משקל. מבחינתי שוחד זה קבלת מעטפות וכספים אסורים, לא סיגרים מחבר אישי. כתב אישום על שוחד במקרה הנ"ל אינו רלוונטי בכלל לנתניהו. שבוע טוב! — דודי אמסלם⁦⁦🇮🇱⁩ (@dudiamsalem) 23 декабря 2017 г.

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Комментарии

Новый глава коалиции в Кнессете Давид Амсалем считает, что, если Биньямину Нетаниягу предъявят обвинения во взяточничестве, он будет обязан уйти в отставку, хотя сам он ничего из вменяемого премьер-министру коррупцией не считает."Премьер-министр, которому предъявлено обвинение во взяточничестве, не может оставаться премьер-министром", - заявил "ликудник" и один из ближайших союзников Нетаниягу на конференции Национальной ассоциации адвокатов, проходившей в Эйлате 23 декабря.Тем не менее, он думает, что в конечном итоге полиция все же будет рекомендовать вынести главе правительства обвинительный акт."У полиции нет выбора. Они уже во всеоружии и будут рекомендовать предъявить обвинительное заключение", - сказал Амсалем.Позже новый председатель парламентского большинства попытался прояснить все недомолвки, касающиеся его заявления."Извините, что разочарую левых и СМИ, но это моя позиция: рекомендации полиции не имеют никакого юридического либо общественного веса. Насколько мне известно, коррупция получает конверты с незаконными деньгами, а не сигары от личного друга. На этом фоне обвинения в коррупции вообще не имеют отношения к Нетаниягу!" - написал он на своей странице в Twitter.