Под давлением Израиля Дания оставила НГО ПА без гроша
Министерство иностранных дел Дании прекращает оказывать финансовую помощь, а также вводит более строгий процесс проверки распределения средств, перечисляемых палестинским НГО, о чем сообщило в пятницу, 22 декабря.
Такое решение было принято после того, как министерство стратегического планирования Израиля предоставило премьер-министру Биньямину Нетаниягу информацию о том, что европейские фонды перечисляют деньги НГО, связанным с террористическими организациями и пропагандирующим бойкот Израиля.
После этого министр стратегического планирования Гилад Эрдан обратился к министру иностранных дел Дании Андерсу Самуэльсену и настоял, чтобы королевство прекратило финансировать эти организаций
Вчера Самуэльсен опубликовал коммюнике, в котором сообщил о большом значении, которое он придает надлежащему использованию выделяемой из казны помощи, и именно по этой причине ранее в этом году МИД начал всесторонний анализ средств, предполагавшихся палестинским НГО.
Министр заверил, что преимущественную часть датской помощи, которая была заморожена в последние месяцы, возвратят в казну. Как дал понять министр Самуэльсен, многие палестинские организации, которые на сегодняшний день получают поддержку из Дании, ее лишатся.
Гилад Эрдан назвал это "значительной победой для государства Израиль и серьезным ударом для наших противников".
"Абсурдно, что эти так называемые палестинские НГО искажают и ложно освещают Израиль и, что еще хуже, получая европейское финансирование, поддерживают связи с террористическими организациями. Именно по этой причине я поздравляю министра иностранных дел Самуэльсена за его справедливое и решительное решение. И я рад, что Дания осознала, что налогоплательщики не должны прямо или косвенно финансировать палестинские организации, которые имеют прямые связи с террористическими организациями", - сказал он.