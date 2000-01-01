Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Под давлением Израиля Дания оставила НГО ПА без гроша | Фото: Thinkstock23.12 21:54   MIGnews.com

Под давлением Израиля Дания оставила НГО ПА без гроша

Министерство иностранных дел Дании прекращает оказывать финансовую помощь, а также вводит более строгий процесс проверки распределения средств, перечисляемых палестинским НГО, о чем сообщило в пятницу, 22 декабря.

Такое решение было принято после того, как министерство стратегического планирования Израиля предоставило премьер-министру Биньямину Нетаниягу информацию о том, что европейские фонды перечисляют деньги НГО, связанным с террористическими организациями и пропагандирующим бойкот Израиля.

После этого министр стратегического планирования Гилад Эрдан обратился к министру иностранных дел Дании Андерсу Самуэльсену и настоял, чтобы королевство прекратило финансировать эти организаций

Вчера Самуэльсен опубликовал коммюнике, в котором сообщил о большом значении, которое он придает надлежащему использованию выделяемой из казны помощи, и именно по этой причине ранее в этом году МИД начал всесторонний анализ средств, предполагавшихся палестинским НГО.

Министр заверил, что преимущественную часть датской помощи, которая была заморожена в последние месяцы, возвратят в казну. Как дал понять министр Самуэльсен, многие палестинские организации, которые на сегодняшний день получают поддержку из Дании, ее лишатся.

Гилад Эрдан назвал это "значительной победой для государства Израиль и серьезным ударом для наших противников".

"Абсурдно, что эти так называемые палестинские НГО искажают и ложно освещают Израиль и, что еще хуже, получая европейское финансирование, поддерживают связи с террористическими организациями. Именно по этой причине я поздравляю министра иностранных дел Самуэльсена за его справедливое и решительное решение. И я рад, что Дания осознала, что налогоплательщики не должны прямо или косвенно финансировать палестинские организации, которые имеют прямые связи с террористическими организациями", - сказал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:23
В Турции появится деревня котов
02:45
Зоопарки Дании просят приносить питомцев для корма львам
23:27
Дирижера Дютуа обвинили в домогательствах
22:05
Мужчина хотел убить себя из-за того, что не похож на Бекхема
21:12
Правая рука Биби: после обвинений он должен уйти
20:38
Израиль прооперирует на сердце сирийского новорожденного
20:11
Маккаби лучше чемпиона Европы
20:02
Новозеландская поп-звезда не выступит в Израиле из-за BDS
18:54
Палестинец продает Эрдогана за $5 000
18:24
Арабы не верят в угрозы Трампа лишить их без денег
17:43
В НАТО боятся, что подлодки РФ оборвут их интернет-кабели
16:51
ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
15:50
Взрыв на рождественской ярмарке в Испании
14:54
Британскую принцессу обвинили в расизме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus