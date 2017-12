24.12 06:39 MIGnews.com

От внука основателя Саудии требуют $6 млрд. за свободу

Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц Аль-Валид бен Талал выплатил примерно 6 млрд долларов за свое освобождение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.На данный момент миллиардер, как и многие другие обвиненные в коррупции члены королевской семьи, находится в лучшем отеле саудовской столицы Ritz-Carlton, который они не могут добровольно покинуть.И хотя некоторые из посаженных под "домашний арест" уже согласились обменять часть активов на освобождение, 6 млрд долларов - это одна из наиболее крупных сумм, которые саудовские власти требовали от задержанных, однако сам принц платить пока что отказывает, так как отказывается признавать свою вину.В свою очередь миллиардер предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в 8,7 млрд долларов, и составляет почти половину от всего его состояния.Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Саудаи племянник действующего короля Салмана. Он владеет долями в компаниях Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company, а также рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.