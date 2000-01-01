От внука основателя Саудии требуют $6 млрд. за свободу
Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц Аль-Валид бен Талал выплатил примерно 6 млрд долларов за свое освобождение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
На данный момент миллиардер, как и многие другие обвиненные в коррупции члены королевской семьи, находится в лучшем отеле саудовской столицы Ritz-Carlton, который они не могут добровольно покинуть.
И хотя некоторые из посаженных под "домашний арест" уже согласились обменять часть активов на освобождение, 6 млрд долларов - это одна из наиболее крупных сумм, которые саудовские власти требовали от задержанных, однако сам принц платить пока что отказывает, так как отказывается признавать свою вину.
В свою очередь миллиардер предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в 8,7 млрд долларов, и составляет почти половину от всего его состояния.
Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Саудаи племянник действующего короля Салмана. Он владеет долями в компаниях Four Seasons, Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company, а также рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.