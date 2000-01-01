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Орена Хазана вычеркнули из встречи по просьбе палестинцев 24.01 16:22   MIGnews.com

Орена Хазана вычеркнули из встречи по просьбе палестинцев

Палестинцы потребовали в ультимативной форме исключить израильского депутата Орена Хазана из двусторонней встречи, которая должна быть организована организацией Forward Thinking в Великобритании на следующей неделе.

Как передает 12-ый канала ИТВ, канцелярия Махмуда Аббаса напрямую запросила список израильских участников. Увидев в нем Хазана, Рамалла заявила, что отзывает участие своей делегации до тех пор, пока фамилия скандально известного депутата находится среди участников.

В связи с этим Forward Thinking исключила Орена Хазана из мероприятия.

Таким образом, в израильскую делегацию войдут представители "Сионистского лагеря" Хилик Бар (председатель) и Салех Саада, а также их коллеги из "Кулану" ШАСа Акрам Хассон и Ицхак Коэн.

Решение о своем отстранении Хазан воспринял как признак страха арабов.

"Когда лидер палестинцев Абу Акбар объявляет тебе бойкот, это означает только одно: они боятся", - писал он на своей странице в Facebook.
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