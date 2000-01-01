РФ продолжит усилия по урегулированию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление относительно усилий России по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы российского МИДа, Россия и дальше намерена принимать активное участие и содействовать в урегулировании существующих кризисов и конликтов в ближневосточном регионе.
"Будем и впредь содействовать политическому урегулированию других кризисов и конфликтов, которыми, к сожалению, столь богат ближневосточный регион", –– цитирует информационный портал "Известия" заявление министра иностранных дел РФ, которое прозвучало во время выступления Лаврова на XXVI Международных рождественских чтениях.
С точки зрения Лаврова - последствия, которые можно наблюдать на Ближнем Востоке и Севере Африки, являются наглядным примером результата вмешательства со стороны внешних сил во внутренние дела отдельного государства.
"Образовавшийся в результате вмешательства во внутренние дела суверенных государств региона политический, правовой, а во многом и духовный вакуум заполнили террористы, бросившие вызов всему человечеству", –– добавил он.