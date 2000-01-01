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РФ продолжит усилия по урегулированию на Ближнем Востоке 24.01 18:20   MIGnews.com

РФ продолжит усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление относительно усилий России по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы российского МИДа, Россия и дальше намерена принимать активное участие и содействовать в урегулировании существующих кризисов и конликтов в ближневосточном регионе.

"Будем и впредь содействовать политическому урегулированию других кризисов и конфликтов, которыми, к сожалению, столь богат ближневосточный регион", –– цитирует информационный портал "Известия" заявление министра иностранных дел РФ, которое прозвучало во время выступления Лаврова на XXVI Международных рождественских чтениях.

С точки зрения Лаврова - последствия, которые можно наблюдать на Ближнем Востоке и Севере Африки, являются наглядным примером результата вмешательства со стороны внешних сил во внутренние дела отдельного государства.

"Образовавшийся в результате вмешательства во внутренние дела суверенных государств региона политический, правовой, а во многом и духовный вакуум заполнили террористы, бросившие вызов всему человечеству", –– добавил он.
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