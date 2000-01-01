24.01 18:20 MIGnews.com

РФ продолжит усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление относительно усилий России по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы российского МИДа, Россия и дальше намерена принимать активное участие и содействовать в урегулировании существующих кризисов и конликтов в ближневосточном регионе."Будем и впредь содействовать политическому урегулированию других кризисов и конфликтов, которыми, к сожалению, столь богат ближневосточный регион", –– цитирует информационный портал "Известия" заявление министра иностранных дел РФ, которое прозвучало во время выступления Лаврова на XXVI Международных рождественских чтениях.С точки зрения Лаврова - последствия, которые можно наблюдать на Ближнем Востоке и Севере Африки, являются наглядным примером результата вмешательства со стороны внешних сил во внутренние дела отдельного государства."Образовавшийся в результате вмешательства во внутренние дела суверенных государств региона политический, правовой, а во многом и духовный вакуум заполнили террористы, бросившие вызов всему человечеству", –– добавил он.