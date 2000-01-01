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ООН осуждает линч палестинца, помогавшего Израилю 24.01 16:57   MIGnews.com

ООН осуждает линч палестинца, помогавшего Израилю

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило "глубокую обеспокоенность" по поводу казни жителя сектора Газа Ахмеда Бархума членами его же семьи на прошлой неделе.

Как сообщалось, руководящий анклавом ХАМАС признал его пособником Израиля – якобы благодаря именно его помощи во время операции "Нерушимая Скала" в 2014 году ВВС ЦАХАЛа удалось ликвидировать трех командиров группировки.

"УВКПЧ ООН самым решительным образом осуждает это убийство и напоминает фактическим властям Газы об их юридически обоснованном обязательстве уважать и защищать право на жизнь и безопасность каждого жителя Газы", - говорится в заявлении комиссара.

ООН призывает лидеров Газы "провести незамедлительное, полное, независимое и беспристрастное расследование этого убийства, с целью привлечения виновных к ответственности и сдерживания нарушений права на жизнь в дальнейшем".

Как сообщили на прошлой неделе члены его семьи, Бархум был убит одним из своих родственников, однако не указанно каким именно. В то же время сами члены семьи Бархум не испытывают сомнений по поводу его причастности к связям с Израилем и смерти боевиков, так как они получили следственные материалы.
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