ООН осуждает линч палестинца, помогавшего Израилю

Как сообщалось, руководящий анклавом ХАМАС признал его пособником Израиля – якобы благодаря именно его помощи во время операции "Нерушимая Скала" в 2014 году ВВС ЦАХАЛа удалось ликвидировать трех командиров группировки.
"УВКПЧ ООН самым решительным образом осуждает это убийство и напоминает фактическим властям Газы об их юридически обоснованном обязательстве уважать и защищать право на жизнь и безопасность каждого жителя Газы", - говорится в заявлении комиссара.
ООН призывает лидеров Газы "провести незамедлительное, полное, независимое и беспристрастное расследование этого убийства, с целью привлечения виновных к ответственности и сдерживания нарушений права на жизнь в дальнейшем".
Как сообщили на прошлой неделе члены его семьи, Бархум был убит одним из своих родственников, однако не указанно каким именно. В то же время сами члены семьи Бархум не испытывают сомнений по поводу его причастности к связям с Израилем и смерти боевиков, так как они получили следственные материалы.