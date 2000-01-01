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Либермана обозвали `оле хадаш с русским акцентом` 24.01 17:35   MIGnews.com

Либермана обозвали "оле хадаш с русским акцентом"

Партия "Наш дом – Израиль" требует наказать известного певца и актера Гиди Гова за то, что он назвал министра обороны Авигдора Либермана "новым иммигрантом с русским акцентом".

Оскорбление в адрес своего лидера члены НДИ восприняли как личное, за что требуют соответствующего наказания – от запрета его радиошоу вплоть до начала уголовного расследования.

После того, как Либерман потребовал от радио Галей ЦАХАЛ запретить трансляцию песен Йонатана Гефена за то, что тот сравнил оскорбившую израильских солдат палестинскую арабку Ахед Тамими с Анной Франк, Ханой Сенеш и Жанной д'Арк.

"Трудно слышать, как кто-то с русским акцентом, новый репатриант, называет Йонатана Гефена врагом Израиля", - заявил Гов интервью радио Тель-Авив.

Напомним, что ранее об отсутствии у министра обороны полномочий запрещать или разрешать трансляции на Армейском радио заявил юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит.

К последнему с требованием начать уголовное расследование против Гиди Гова обратилась депутат НДИ Юлия Малиновская. Она указала, что расистские высказывания Гиди Гова оскорбили 3 миллиона израильтян, которые на том или ином этапе были репатриантами и разговаривали с акцентом. Из сказанного Говом следует, что свобода слова на репатриантов не распространяется, особенно, когда они выступают против представителей "элиты".

Кроме того, депутат направила обращение руководству Управления по телерадиовещанию с требованием отстранить Гиди Гова от эфира, а у руководства компании "Безек" Малиновская потребовала больше не задействовать в своих рекламных кампаниях человека, позволившего себе откровенно расистские и ксенофобские высказывания в эфире государственной радиостанции.

С аналогичным требованием к Радио Тель-Авив обратился и Роберт Илатов. Он констатировал, что бежавшие в Израиль от антисемитизма и гонений у себя на родине репатрианты вынуждены сталкиваться с расизмом уже в Еврейском государстве.
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