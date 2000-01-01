24.01 19:03 MIGnews.com

Развозов: министр строительства должен строить не синагоги

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")

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После публикации сегодня утром отчета государственной компании "Амидар", из которого следует, что 310 квартир, предназначенных под социальное жилье, используются под синагоги и миквы, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") направил срочное письмо министру строительства Йоаву Галанту с требованием немедленно исправить в ситуацию."Положение ухудшилось на 30 процентов в сравнении с 2015 годом. Все больше социальных квартир оказываются занятыми под религиозные учреждения. Как вы помните, такая практика подверглась серьезной критике в отчете госконтролера за 2013 год, однако сегодня мы узнали, что улучшений нет, все становится только хуже.Эта ситуация абсурдна, на грани ущемления прав самых незащищенных слоев населения. В нашей стране более 30 000 семей стоят очереди на получение квартир от государства. Это в большинстве своем репатрианты, пожилые люди, которые едва сводят концы с концами. Зачастую все их пенсии и пособия уходят на аренду квартир, не остается средств на самые базовые вещи. Нельзя допускать, чтобы социальное жилье использовалось не по назначению."В заключении Константин Развозов призвал министра строительства сделать своей приоритетной задачей заботу о гражданах, нуждающихся в субсидированном жилье, и строже следить за тем, чтобы оно не служило никаким посторонним целям."Для синагог и микв есть министр по делам религии. Вы на посту министра строительства обязаны защищать права тех, кто годами ждет от государства квартиры", - подчеркнул депутат.