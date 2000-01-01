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Развозов: министр строительства должен строить не синагоги 24.01 19:03   MIGnews.com

Развозов: министр строительства должен строить не синагоги

После публикации сегодня утром отчета государственной компании "Амидар", из которого следует, что 310 квартир, предназначенных под социальное жилье, используются под синагоги и миквы, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") направил срочное письмо министру строительства Йоаву Галанту с требованием немедленно исправить в ситуацию.

"Положение ухудшилось на 30 процентов в сравнении с 2015 годом. Все больше социальных квартир оказываются занятыми под религиозные учреждения. Как вы помните, такая практика подверглась серьезной критике в отчете госконтролера за 2013 год, однако сегодня мы узнали, что улучшений нет, все становится только хуже.

Эта ситуация абсурдна, на грани ущемления прав самых незащищенных слоев населения. В нашей стране более 30 000 семей стоят очереди на получение квартир от государства. Это в большинстве своем репатрианты, пожилые люди, которые едва сводят концы с концами. Зачастую все их пенсии и пособия уходят на аренду квартир, не остается средств на самые базовые вещи. Нельзя допускать, чтобы социальное жилье использовалось не по назначению."

В заключении Константин Развозов призвал министра строительства сделать своей приоритетной задачей заботу о гражданах, нуждающихся в субсидированном жилье, и строже следить за тем, чтобы оно не служило никаким посторонним целям.

"Для синагог и микв есть министр по делам религии. Вы на посту министра строительства обязаны защищать права тех, кто годами ждет от государства квартиры", - подчеркнул депутат.

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")
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