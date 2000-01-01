24.01 21:19 MIGnews.com

Общество умалчивает о роли СССР в борьбе с Холокостом

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Во время церемонии "Дня памяти Холокоста" вице-президент Европарламента (ЕП) Мейрид Макгиннесс выступила с речью, где забыла упомянуть о том, что концентрационный лагерь Освенцим в своё время был освобождён советской Красной армией.По версии Макгиннесс, этот поступок совершили "союзные войска"."Зимой 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) были освобождены силами союзных войск… Холокост — это преступление против человечества", — приводит информационное агентство РИА Новости отрывок из её выступления.Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что сегодня в обществе распространено умалчивание роли СССР в мировой истории, а, в частности, в победе на фашизмом."Надо отдать должное политкорректности. Можно сказать, что союзные войска освободили лагеря смерти. Но если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия, часть союзных войск. В этом смысле это правда", — отметил он.Кантор также призвал людей помнить о том, как развивались события во время Второй мировой и не забывать о том, каким был вклад СССР для достижения победы."Да, мы помним, кто начал войну, но почему вы забыли, кто ее закончил? Почему память у вас субъективна? Поэтому Аушвиц был освобожден Красной армией", — добавил Кантор.