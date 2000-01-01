Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Один из лидеров `Альтернативы для Германии` принял ислам 24.01 20:41   MIGnews.com

Один из лидеров "Альтернативы для Германии" принял ислам

Весьма неожиданное решение принял лидер одного из региональных отделений немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Артур Вагнер – мужчина объявил о том, что покидает ряды АдГ.

Но особенной иронии добавляет случившемуся обстоятельство, повлиявшее на решение Вагнера – как пишет берлинское издание Tagesspiegel, мужчина, находившийся в этой антииммигрантской и антимусульманской партии с момента ее основания в 2013 году, обратился в ислам.

Как заявил 24 января пресс-секретарь АдГ в земле Бранденбург Даниэль Фризе, две недели Артур Вагнер покинул региональный совет партии назад по "личным причинам", а о том, что он стал мусульманином, партийное руководство узнало уже после.

Tagesspiegel отмечает, что в прошлом политик активно участвовал в организации помощи беженцам. Комментируя эту информацию, Вагнер называет свою отставку и обращение "своим личным делом", однако утверждает, что никто в партии на него давить не пытался.

Фризе заверил в том, что в партии поддерживают конституционное право каждого гражданина Германии на свободу вероисповедания.

"Вагнер также мог также выбрать другую религию", - цитирует его Berliner Zeitung.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин
23:33
Стали известны номинанты на премию "Оскар" 2018
22:14
Фейковый трейлер продолжения "Друзей" взорвал интернет
21:19
Общество умалчивает о роли СССР в борьбе с Холокостом
21:19
Элтон Джон уходит на пенсию
20:58
Ортодоксы вступили в сговор с Арабским списком?
19:42
Ортодокса, закидавшего мусором солдата, судят
19:03
Развозов: министр строительства должен строить не синагоги
18:20
РФ продолжит усилия по урегулированию на Ближнем Востоке
17:55
В Польше арестовали участников дня рождения Гитлера
17:35
Либермана обозвали "оле хадаш с русским акцентом"
16:57
ООН осуждает линч палестинца, помогавшего Израилю
16:22
Орена Хазана вычеркнули из встречи по просьбе палестинцев
15:50
Арабы готовы продолжить мирные переговоры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus