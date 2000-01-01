Один из лидеров "Альтернативы для Германии" принял ислам
Весьма неожиданное решение принял лидер одного из региональных отделений немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Артур Вагнер – мужчина объявил о том, что покидает ряды АдГ.
Но особенной иронии добавляет случившемуся обстоятельство, повлиявшее на решение Вагнера – как пишет берлинское издание Tagesspiegel, мужчина, находившийся в этой антииммигрантской и антимусульманской партии с момента ее основания в 2013 году, обратился в ислам.
Как заявил 24 января пресс-секретарь АдГ в земле Бранденбург Даниэль Фризе, две недели Артур Вагнер покинул региональный совет партии назад по "личным причинам", а о том, что он стал мусульманином, партийное руководство узнало уже после.
Tagesspiegel отмечает, что в прошлом политик активно участвовал в организации помощи беженцам. Комментируя эту информацию, Вагнер называет свою отставку и обращение "своим личным делом", однако утверждает, что никто в партии на него давить не пытался.
Фризе заверил в том, что в партии поддерживают конституционное право каждого гражданина Германии на свободу вероисповедания.
"Вагнер также мог также выбрать другую религию", - цитирует его Berliner Zeitung.