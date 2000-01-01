24.01 20:58 MIGnews.com

Ортодоксы вступили в сговор с Арабским списком?

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Члены израильского парламента от религиозных партий ШАС и "Яадут а-Тора" объявили о намерении не голосовать за так называемый "закон о муэдзинах", который ограничит временные рамки для использования громкоговорителей в мечетях.После того, как на сегодняшнем заседании финансовой комиссии Кнессета член Объединенного арабского списка Ахмад Тиби попросил обе партии не допустить дальнейшее продвижение закона, Моше Гафни из "Яадут а-Тора" пообещал сделать это."Я сказал, что буду голосовать только на предварительном голосовании. Они могут отрезать мне руку, но дальше я голосовать не буду", - заявил его коллега из ШАСа Ицхак Вахнин.Сам Тиби резко раскритиковал данную инициативу, предупредив, что коалиция не сможет заставить арабскую общины молчать."Мы сделаем все, чтобы предотвратить вступление в силу этого глупого и ужасного закона. И в данном контексте у нас несомненно будет диалог с партиями хареди", - заявил он.