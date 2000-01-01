Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ортодоксы вступили в сговор с Арабским списком? | Фото: Thinkstock24.01 20:58   MIGnews.com

Ортодоксы вступили в сговор с Арабским списком?

Члены израильского парламента от религиозных партий ШАС и "Яадут а-Тора" объявили о намерении не голосовать за так называемый "закон о муэдзинах", который ограничит временные рамки для использования громкоговорителей в мечетях.

После того, как на сегодняшнем заседании финансовой комиссии Кнессета член Объединенного арабского списка Ахмад Тиби попросил обе партии не допустить дальнейшее продвижение закона, Моше Гафни из "Яадут а-Тора" пообещал сделать это.

"Я сказал, что буду голосовать только на предварительном голосовании. Они могут отрезать мне руку, но дальше я голосовать не буду", - заявил его коллега из ШАСа Ицхак Вахнин.

Сам Тиби резко раскритиковал данную инициативу, предупредив, что коалиция не сможет заставить арабскую общины молчать.

"Мы сделаем все, чтобы предотвратить вступление в силу этого глупого и ужасного закона. И в данном контексте у нас несомненно будет диалог с партиями хареди", - заявил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин
23:33
Стали известны номинанты на премию "Оскар" 2018
22:14
Фейковый трейлер продолжения "Друзей" взорвал интернет
21:19
Общество умалчивает о роли СССР в борьбе с Холокостом
21:19
Элтон Джон уходит на пенсию
20:41
Один из лидеров "Альтернативы для Германии" принял ислам
19:42
Ортодокса, закидавшего мусором солдата, судят
19:03
Развозов: министр строительства должен строить не синагоги
18:20
РФ продолжит усилия по урегулированию на Ближнем Востоке
17:55
В Польше арестовали участников дня рождения Гитлера
17:35
Либермана обозвали "оле хадаш с русским акцентом"
16:57
ООН осуждает линч палестинца, помогавшего Израилю
16:22
Орена Хазана вычеркнули из встречи по просьбе палестинцев
15:50
Арабы готовы продолжить мирные переговоры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus