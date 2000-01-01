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Нетаниягу и Меркель обсудили Иран в Давосе | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO25.01 07:10   MIGnews.com

Нетаниягу и Меркель обсудили Иран в Давосе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в Давосе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Это была важная встреча, естественно, мы обсудили ядерную сделку с Ираном. Я сказал, что единственным вариантом, на мой взгляд, на данный момент является введение реальных, а не косметических поправок, которые предотвратят получение Ираном ядерного арсенала, появление которого гарантируется нынешним соглашением", - заявил премьер-министр Нетаниягу, обращаясь к журналистам по завершении встречи.

Он также выразил свою признательность собеседнице за ее приверженность безопасности Израиля.

"Она повторила это обязательство. Канцлер сказала, что понимает нашу озабоченность ядерным соглашением, хотя и не вполне разделяет выбранный нами путь действий в данном случае. Это, впрочем, они обсудят между собой, европейцы и американцы, но она понимает, что это касается нашей озабоченности, связанной с угрозой самому нашему существованию. Меркель в прошлом уже не раз демонстрировала эту свою приверженность. Она выразила удовлетворение тем, что было достигнуто взаимопонимание в отношении позиций обеих сторон", - отметил Нетаниягу.
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