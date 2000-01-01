24.01 08:13 MIGnews.com

США: Москва покрывает Асада за использование химоружия

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Россия несет ответственность за химические атаки в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Госдепартамент США Хизер Нойерт ."Кто бы ни был ответственен за эту атаку, Россия несет ответственность за жертвы на востоке Гуты", — сказала Нойерт. — "Нет никаких сомнений, что Москва, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства перед США как гаранта неприменения химоружия", — заявила представитель госдепа.Агентство Associated Press утверждает, ссылаясь на сирийских активистов и спасателей, что в понедельник, 22 января, правительственные войска обстреляли район Гуты химическими боеприпасами. В результате обстрела пострадали около 20 гражданских.Во вторник, 23 января, Москва созвала в экстренном порядке Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии, и утверждений об использовании химоружия.Дамаск отрицает обвинения в применении боеголовок с отравляющими веществами.