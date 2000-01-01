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Нетаниягу и Трамп проведут встречу в Даосе | Фото:24.01 08:44   MIGnews.com

США, Израиль и Великобритания обсудят международные проблемы

В рамках международного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп встретится с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаниягу.

Об этом в среду, 24 января сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер. Передает Arutz sheva.

Офис главы правительства Израиля подтвердил эту информацию.

"В четверг президент встретится с премьер-министром Великобритании (Терезой) Мэй, чтобы обсудить конфликт в Сирии, дестабилизирующие действия Ирана, пути исправления недостатков иранского ядерного соглашения и наши общие цели по денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, на встрече с Нетаньяху американский лидер намерен подтвердить "серьезные обязательства США Израилю", борьбе с влиянием Ирана и приверженность к прочному миру на Ближнем Востоке.

"Президент также использует время в Давосе, чтобы обсудить иные вопросы национальной безопасности, включая международные усилия по денуклеаризации Корейского полу острова", - добавил Макмастер.

Отметим, что 23 января глава правительства Биньямин Нетаниягу вылетел в Давос, где начал работу Всемирный экономический форум.

В рамках визита премьер-министр Нетаньяху встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Петром Порошенко, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Швейцарии Аланом Берсе, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также с главами крупнейших корпораций.

Биньямин Нетаниягу отмечает, что его целью является пробудить международное общественное мнение, раскрыв глаза на деятельность Ирана.

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