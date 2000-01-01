24.06 10:59 MIGnews.com

Катар не принял ультиматум арабских соседей

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Катар считает нереалистичными требования арабских государств и призывает пересмотреть их, заявил министр иностранных дел эмирата Мухаммада бен Абдуррахман Аль Тани. Цитируя его, "Аль-Арабия" пишет, что министр назвал санкции стран Залива незаконными и нарушающими суверенитет страны.Катарский МИД после изучения документа представит подходящий ответ, который будет передан через Кувейт, выступающий посредником в усилиях по урегулированию, сообщает "Аль-Джазира". Ранее через Кувейт Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет передали Дохе свои требования.Государственный комитет прав человек Катара также заявил, что условия, предъявленные руководству эмирата, конвенциям о правах человека и поэтому приниматься не должны.Среди озвученных странами Залива требований значатся прекращение дипломатических отношений с Ираном и военного сотрудничества с Турцией, закрытие "Аль-Джазиры" и турецкой военной базы, а также выплату компенсации в неуказанном объеме. На выполнение условий Дохе отвели 10 дней.