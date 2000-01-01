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Абу Мазен никогда не перестанет платить семьям террористов | Фото: пресс-служба ПА24.06 11:31   MIGnews.com

Абу Мазен никогда не перестанет платить семьям террористов

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, палестинское руководство отказывается признавать прекращение выплат семьям погибших и заключенных боевиков, совершавших теракты против израильских граждан и солдат, предварительным условием для мирных переговоров.

Однако, как сообщили анонимные источники радио Коль Исраэль, хоть Рамалла и отвергла требование американской стороны, они рассчитывают на то, что это не встанет на пути возобновления переговоров.

Ранее арабские СМИ также сообщили, что Махмуд Аббас отказался от требования Дональда Трампа, которое ему во время визита на этой неделе передал его старший советник Джаред Кушнер, обвинив зятя президента в том, что Белый дом принял сторону Израиля.

По подсчетам палестинских источников Коль Исраэль, на процесс формирования основы для возобновления палестино-израильских переговоров Белому дому понадобится не менее 6 недель.

Однако лондонское арабоязычное издание "Аль-Хайят" пишет, что окончательное решение о возобновлении мирного процесса примет только после возвращения и доклада Кушнера. Ссылаясь на палестинских чиновников, участвовавших на американо-палестинской встрече, газета пишет, что Кушнер и спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт обвинили Абу Мазена в неспособности предотвратить теракт у Шхемских ворот, в результате которого погибла старший сержант МАГАВ Адас Малка.

Неудивительно, что данная встреча "чрезвычайно расстроила" палестинцев.
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