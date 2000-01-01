24.06 12:20 MIGnews.com

"Премьер" Джереми Корбин популярнее Терезы Мэй

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Лидер британских лейбористов Джереми Корбин впервые за всю историю проведения опросов опередил по популярности действующего премьера, лидера Консервативной партии Терезу Мэй.Так, согласно результатам опроса, проведенного компанией YouGov по заказу The Times, Корбина хотели бы видеть на посту главы правительства 35% британских граждан, однако отрыв от премьера Терезы Мэй составил всего один процент.В то же время куда больше участников опроса считают, что правящая партия справится с задачей выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В то, что именно консерваторы смогут отстоять интересы Великобритании на переговорах о Brexit, высказались 34% опрошенных, тогда как лейбористам отдали предпочтение 20%.Опрос также показал разделение британцев в отношении самого "брексита". Практически поровну опрошенных считают, что решение Британии покинуть Европейский союз оказалось неверным (45%) или верным (44%).Последнее подтверждает и четвертый пункт опроса: большинство (58%) британцев предпочли бы, чтоб у бизнеса был свободный доступ к европейскому рынку, но взамен Британия была бы вынуждена разрешить гражданам ЕС жить и работать на своей территории, чем полный контроль над иммиграцией из Европы и отсутствие доступа к свободной торговле с Европой (42%).