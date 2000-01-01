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Эво Моралес назвал Чили `южноамериканским Израилем` | Фото: Sebastian Baryli/Flickr24.06 12:59   MIGnews.com

Эво Моралес назвал Чили "южноамериканским Израилем"

Боливийский президент Эво Моралес, осуждая Чили за депортацию девяти боливийцев, назвал эту республику "Израилем Южной Америки". 19 марта изгнанники – 7 сотрудников таможни и 2 военнослужащих – были задержаны по обвинению в контрабанде, краже и незаконном хранении оружия и на этой неделе их депортировали.

Как сообщает HispanTV, Моралес приравнял данное решение к "юридической смерти" и сравнил Чили с Израилем.


"Чили – это Израиль Южной Америки: он воздвигает политические стены, невидимые, мысленные и поражает в правах 9 наших соотечественников", - написал президент в своем Twitter 23 июня.

Напомним, что в ходе операции "Нерушимая Скала" в 2014 году Эво Моралес был одним из самых жестких критиков Израиля, называя его "государством-террористом" и отменив действовавшее 30 лет безвизовое соглашение.

В другом "твите" Моралес сравнил правительство Чили с президентом Дональдом Трампом.

"Трамп создает стены и дискриминирует мигрантов, которые ищут лучшее будущее. Чили приговорили к юридической смерти тех, кто занимается контрабандой", - написал он.
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