Лидер парламентской оппозиции и председатель фракции "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог опять поднял тему "фашизации" израильской политики, заявив на одном из субботних культурных мероприятий о том, что среди нынешнего правительства просматриваются фашистские склонности.
"Это серьезное обвинение, но это правда. Композиторам, художникам, актерам и сценаристам угрожают, журналистов увольняют, директоров СМИ предупреждают о закрытии их изданий в угоду правительства, а теперь угрозам начали подвергаться и ученые, которые ничего не могут сказать", - заявил он 24 июня.
Так Герцог, очевидно, прокомментировал новый этический кодекс для преподавателей высших учебных заведений, который запретит им обсуждать политику и бойкот Израиля и/или их ВУЗов, если это напрямую не касается темы занятий.
"Любой, кто хоть сколько-то обеспокоен судьбой страны, должен поддерживать широкий умеренный политический блок", - сказал Бужи, который прямо сейчас находится в центре кампании по сохранению своего во главе "Аводы" – локомотива оппозиционного "Сионистского лагеря".
Напомним, что аналогичную риторику политик заводил не далее, чем пару недель назад, заявив: "Надевание намордника на поэтов и авторов, художников и актеров, судей и журналистов, а теперь и ученых – опасный шаг на пути к фашизму".