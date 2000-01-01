24.06 14:24 MIGnews.com

Иран может возглавить ЮНЕСКО

Поделиться

Все по теме

Комментарии

У известного своей юдофобией "культурного" подразделения ООН – ЮНЕСКО – есть все шансы отправиться "во все тяжкие", так как его Исполнительный совет вполне реально может возглавить постоянный представитель Ирана Ахмад Джалали.Как сообщает "Исраэль Хайом", на сегодняшний день иранец является единственным кандидатом, выдвинутым на главенство в организации. Выборы преемника Мохаммеда Самеха Амра состоятся на генеральной конференции ЮНЕСКО, которая назначена на октябрь этого года. Тогда же изберут следующего генерального директора организации, который ныне является уроженка Болгарии Ирина Бокова.Отмечается, что в попытках помешать Джалали возглавить и без него антисемитское ведомство, Израиль и США неофициально предлагали другим делегатам выдвинуть свои кандидатуры, но все тщетно.Предполагается, что главной целью Ирана является срыв всемирной образовательной программы ЮНЕСКО Education 2030, которая заключается в поощрении гендерного равенства в образовательной системе и популяризации толерантности к представителям ЛГБТ-сообщества – в общем, во всем том, что противоречит фундаментализму.Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама ха-Коэн назвал выбор иранского посла председателя культурного и образовательного ведомства ООН "абсолютно абсурдным."Хотя в ЮНЕСКО любой абсурд может стать тревожной реальностью", - констатировал израильский дипломат.