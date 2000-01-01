24.06 19:28 MIGnews.com

Британский парламент подвергся кибератаке

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Парламент Великобритании подвергся кибератаке, что привело к сбою в работе электронной почты депутатов и пэров. В результате инцидента депутаты не смогли получить удалённый доступ к своим электронным письмам.Об этом в Twitter сообщил член Палаты лордов Кристофер Реннард в субботу, 24 июня:"Кибератака на Вестминстер. Парламентская электронная почта может не работать".Первое сообщение об атаках поступило накануне вечером. В настоящее время администрация парламента расследует инцидент совместно с Национальным центром кибербезопасности.