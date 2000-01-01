Британский парламент подвергся кибератаке

Парламент Великобритании подвергся кибератаке, что привело к сбою в работе электронной почты депутатов и пэров. В результате инцидента депутаты не смогли получить удалённый доступ к своим электронным письмам.
Об этом в Twitter сообщил член Палаты лордов Кристофер Реннард в субботу, 24 июня:
"Кибератака на Вестминстер. Парламентская электронная почта может не работать".
Первое сообщение об атаках поступило накануне вечером. В настоящее время администрация парламента расследует инцидент совместно с Национальным центром кибербезопасности.