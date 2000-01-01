24.06 19:57 MIGnews.com
В Иране задержали подозреваемых в подготовке терактов
Силы безопасности Ирана задержали группу лиц, связанных с джихадистской организацией "Исламское государство" (ISIS), которые планировали теракты в стране.
Об этом сообщают государственные СМИ в субботу, 24 июня.
Отмечается, что террористы намеревались совершить теракты в городах, которые являются религиозными центрами страны.
Также сотрудники сил безопасности изъяли взрывчатые вещества, автоматы и другое оружие.
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