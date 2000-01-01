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Ас-Сиси одобрил передачу островов Саудам 24.06 20:29   MIGnews.com

Ас-Сиси одобрил передачу островов Саудам

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил соглашение о делимитации границ с Саудовской Аравией. Согласно документу под контроль Саудам перейдут два острова в Красном море – Тиран и Санафир.

В свою очередь, данное соглашение вызвало волну неодобрения со стороны критиков правительства Египта и граждан страны.

Отметим, что соглашение о делимитации границ две страны подписали еще в апреле 2016 года во время визита саудовского короля в Египет. 14 июня договор о морских границах одобрил египетский парламент.
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