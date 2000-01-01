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В Интерполе назвали три главные угрозы будущего | Фото: Thinkstock24.06 22:22   MIGnews.com

В Интерполе назвали три главные угрозы будущего

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток назвал три главные угрозы будущего в эфире телеканала "России 24".

"Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне", — заявил Юрген Шток.

Он также подчеркнул, что в настоящее время злоумышленники имеют возможность атаковать системы водоснабжения, электроснабжения и транспортные системы из любой точки мира.
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