24.06 08:49 MIGnews.com

ООН отрицает, что "Хизбалла" притворяется экологами

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Организация Объединенных Наций отвергла заявления Израиля о том, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" возводит вдоль границы двух государств наблюдательные вышки под прикрытием неправительственной экоорганизацией “Зеленые без границ”.Напомним, что 23 июня пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, на котором запечатлены ливанские боевики, собирающие разведывательную информацию прямо на границе.Однако Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, они не заметили ни единого человека, который бы несанкционировано попал в этот район, как и не обнаружили каких-либо оснований сообщать о нарушении резолюции Совбеза ООН 1701, что пока члены "Зеленых без границ" сажали деревья между Ливаном и Израилем.Пресс-секретарь ООН Эри Канеко сказала, что UNIFIL по-прежнему поддерживает контакты с ливанскими вооруженными силами для обеспечения контроля границы, отсутствия нарушений "и во избежание любых недоразумений или напряженностей, которые могут поставить под угрозу прекращение военных действий".