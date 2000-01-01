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ООН отрицает, что `Хизбалла` притворяется экологами | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ24.06 08:49   MIGnews.com

ООН отрицает, что "Хизбалла" притворяется экологами

Организация Объединенных Наций отвергла заявления Израиля о том, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" возводит вдоль границы двух государств наблюдательные вышки под прикрытием неправительственной экоорганизацией “Зеленые без границ”.

Напомним, что 23 июня пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, на котором запечатлены ливанские боевики, собирающие разведывательную информацию прямо на границе.



Однако Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, они не заметили ни единого человека, который бы несанкционировано попал в этот район, как и не обнаружили каких-либо оснований сообщать о нарушении резолюции Совбеза ООН 1701, что пока члены "Зеленых без границ" сажали деревья между Ливаном и Израилем.

Пресс-секретарь ООН Эри Канеко сказала, что UNIFIL по-прежнему поддерживает контакты с ливанскими вооруженными силами для обеспечения контроля границы, отсутствия нарушений "и во избежание любых недоразумений или напряженностей, которые могут поставить под угрозу прекращение военных действий".
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