24.07 14:01 MIGnews.com

Мать солдата, спасшего людей в Халамиш: мы поддержим Азарию

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Рахель Маоз, мать солдата, нейтрализовавшего террориста в Халамиш, выступила в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ.Рахель была возмущена информацией, распространяемой мэйнстримной израильской прессой о том, что она и ее семья якобы осуждают действия “хевронского стрелка” Эльора Азарии.Рахель, отвечая на вопрос, почему ее сын не добил террориста, ответила: Мы - не такие как они”.Это было интерпретировано так,будто она имела ввиду Азарию.Рахель сказала: “Я ничего подобного не говорила. Я имела ввиду арабских террористов. Мы - не такие как они. Мы поддерживаем всех без исключения солдат ЦАХАЛа - включая Эльора Азарию, включая моего сына. Все эти атаки - что они сделали, что они не сделали - все это вообще не имеет отношения к реальности.Они - солдаты, они - наши сыновья. Они защищают нас.Я не против Эльора Азарии. Я очень поддерживаю его, и его семью.Я очень надеюсь, что его апелляции будет сопутствовать успех”.Рахель также рассказала о том, что ее сын, выстрелив в террориста, немедленно бросился к Тове Соломон, раненой в результате теракта. Он остановил е=й кровотечение - и тем самым спас жизнь женщины.