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СМИ сообщили о закрытии посольства Израиля в Турции | Фото: Thinkstock24.07 16:42   MIGnews.com

СМИ: Израиль закрыл посольство и генконсульство в Турции

Арабская пресса сообщает о том, что Израиль решил закрыть свои дипломатические представительства в Турции на фоне растущей ненависти в отношении Еврейского государства в мусульманском мире из-за кризиса на Храмовой Горе.

В частности, как сообщает портал Al Araby со ссылкой на "политические источники", министерство иностранных дел Израиля распорядилось закрыть и посольство в Анкаре, и генеральное консульство в Стамбуле в качестве мер предосторожности.

Официального заявления по данному поводу внешнеполитическое ведомство Израиля еще не опубликовало.

В то же время со ссылкой на свои источники ТАСС утверждает, что данное сообщение не соответствует действительности и что дипломатическая миссия Израиля в Турции продолжает работу в обычном режиме.

"Посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле работает без каких-либо изменений", - цитирует агентство представительницу посольства.
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