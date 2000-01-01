24.07 18:28 MIGnews.com

Депутатам запретили называть Хазана сутенером

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Называть "ликудника" Орена Хазана сутенером неэтично – такое постановление издала сегодня комиссия Кнессета по этике в ответ на жалобу депутата на "твит" его коллеги из "Сионистского лагеря" Став Шаффир.Напомним, что 8 марта Шаффир пришла на пленарное заседание в блузке с голыми плечами, чем прилюдно возмутились Хазан и некоторые другие, в основном ортодоксальные, депутаты."Международный женский день, два депутата, один - бывший сутенер, а второй - из партии, в которой запрещено выдвигаться женщинам, бранят меня за платье с открытыми плечами. Счастливых праздников всем", - ответила она на критику в своем Twitter.Напомним, что слухи о "сутенерском" прошлом Хазана ходили с момента его избрания в Кнессет в 2015 году. Тогда он частично выиграл суд против 2-го канала, который обвинил его в сводничестве, употреблении и распространении наркотиков во время работы в болгарском Бургасе – суд признал оправданными два первых заявления, но не наркоторговлю.В свою защиту на сегодняшнем заседании комиссии по этике Став Шаффир решение суда и представила. Однако комиссия отметила то, что Хазан уже не впервые жалуется на обвинения со стороны своей коллеги - в 2011 году она также называла его сутенером - и постановила, что "членам Кнессета нецелесообразно использовать слово "сутенер" в отношении друг друга", и потребовала "прекратить использовать это слово в отношении депутата Хазана".Кроме того, называя Хазана сутенером, Шаффир нарушает правило поведения всех членов израильского парламента: "Члены Кнессета должны отстаивать достоинство Кнессета и всех его членов".