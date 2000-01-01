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`Сионистский лагерь` инициировал вотум недоверия Нетаниягу 24.07 19:44   MIGnews.com

"Сионистский лагерь" инициировал вотум недоверия Нетаниягу

Израильская оппозиция намерена объявить правительству премьер-министра Биньямину Нетаниягу вотум недоверия.

Об этом на заседании парламентской фракции "Сионистский лагерь" заявил лидер партии "Аводы" Ави Габбай, обвинив Нетаниягу в неспособности справиться с кризисом вокруг Храмовой Горы.

"Пусть даже напряженность в стране достигла высокого уровня, мы должны говорить общественности правду и не носить маски. Нетаниягу не может вести страну ясным курсом, он не прислушивается к рекомендациям ШАБАКа и других спецслужб, поэтому все больше и больше израильтян ему не доверяют", - цитирует заявление лидера "Аводы" Jerusalem Post.

В связи с этим вотум недоверия правительству будет вынесен оппозицией на голосование в Кнессете.

Напомним, что ранее в этом месяце о намерении выдвинуть правительству вотум недоверия заявил лидер фракции "Еш Атид" Яир Лапид.
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