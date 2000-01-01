"Сионистский лагерь" инициировал вотум недоверия Нетаниягу

Об этом на заседании парламентской фракции "Сионистский лагерь" заявил лидер партии "Аводы" Ави Габбай, обвинив Нетаниягу в неспособности справиться с кризисом вокруг Храмовой Горы.
"Пусть даже напряженность в стране достигла высокого уровня, мы должны говорить общественности правду и не носить маски. Нетаниягу не может вести страну ясным курсом, он не прислушивается к рекомендациям ШАБАКа и других спецслужб, поэтому все больше и больше израильтян ему не доверяют", - цитирует заявление лидера "Аводы" Jerusalem Post.
В связи с этим вотум недоверия правительству будет вынесен оппозицией на голосование в Кнессете.