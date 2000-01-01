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Биби `выменял` охранника посольства на металлоискатели | Фото: Коби Гидеое, GPO24.07 21:47   MIGnews.com

Биби "выменял" охранника посольства на металлоискатели

Совместными усилиями Израиль и Иордания разрешили кризис вокруг Храмовой Горы. Как сообщил 2-ой канал ИТВ, вечером 24 июля между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и королем Иордании Абдалой II состоялся телефонный разговор, в ходе которого они достигли консенсуса.

Так, в соответствии с соглашением между Амманом и Иерусалимом, Израиль обязуется убрать с Храмовой Горы ставшие причиной едва ли не новой интифады металлоискатели, а Хашимитское королевство согласится выпустить охранника посольства, который вчера убил двух иорданцев. Мужчина укрылся на территории посольства Еврейского государства, тогда как Иордания требует его выдачи.

"Металлодетекторы уберут; охранника вернут", - говорится в выпуске новостей 2 канала.

Однако это не стыкуется с ранее сделанным заявлением канцелярии Нетаниягу о том, что Иордания никогда не требовала убрать рамочные металлодетекторы с Храмовой Горы.

В рамках решения кризиса вокруг охранника посольства в Иорданию отправился директор ШАБАКа Надав Аргаман, который провел рабочую встречу со своими коллегами. Кроме того, в регион прилетел спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, который также отправился в Амман, чтобы способствовать разрешению кризиса.

В понедельник Нетаниягу обещал положить конец кризису с Иорданией и вернуть израильского охранника домой.
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