Биби "выменял" охранника посольства на металлоискатели
Совместными усилиями Израиль и Иордания разрешили кризис вокруг Храмовой Горы. Как сообщил 2-ой канал ИТВ, вечером 24 июля между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и королем Иордании Абдалой II состоялся телефонный разговор, в ходе которого они достигли консенсуса.
Так, в соответствии с соглашением между Амманом и Иерусалимом, Израиль обязуется убрать с Храмовой Горы ставшие причиной едва ли не новой интифады металлоискатели, а Хашимитское королевство согласится выпустить охранника посольства, который вчера убил двух иорданцев. Мужчина укрылся на территории посольства Еврейского государства, тогда как Иордания требует его выдачи.
Однако это не стыкуется с ранее сделанным заявлением канцелярии Нетаниягу о том, что Иордания никогда не требовала убрать рамочные металлодетекторы с Храмовой Горы.
В рамках решения кризиса вокруг охранника посольства в Иорданию отправился директор ШАБАКа Надав Аргаман, который провел рабочую встречу со своими коллегами. Кроме того, в регион прилетел спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, который также отправился в Амман, чтобы способствовать разрешению кризиса.
В понедельник Нетаниягу обещал положить конец кризису с Иорданией и вернуть израильского охранника домой.