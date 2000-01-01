24.07 08:32 MIGnews.com

ЕС рассмотрит ответ на санкции США против РФ

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если антироссийские санкции США не будут отвечать интересам Евросоюза, пишет Financial Times.В документе, подготовленном к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля, отмечается, что Брюссель "должен быть готов действовать в течение ближайших дней, если США примут меры без учета обеспокоенности со стороны ЕС".Подчеркивается, что Брюссель обеспокоен тем, что санкции со стороны Вашингтона "могут нанести удар по европейским энергетическим компаниям, участвующим в связанных с Россией проектах в железнодорожной, финансовой, кораблестроительной и горнодобывающей сферах".