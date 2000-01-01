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ЕС рассмотрит ответ на санкции США против РФ | Фото: Thinkstock24.07 08:32   MIGnews.com

ЕС рассмотрит ответ на санкции США против РФ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если антироссийские санкции США не будут отвечать интересам Евросоюза, пишет Financial Times.

В документе, подготовленном к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля, отмечается, что Брюссель "должен быть готов действовать в течение ближайших дней, если США примут меры без учета обеспокоенности со стороны ЕС".

Подчеркивается, что Брюссель обеспокоен тем, что санкции со стороны Вашингтона "могут нанести удар по европейским энергетическим компаниям, участвующим в связанных с Россией проектах в железнодорожной, финансовой, кораблестроительной и горнодобывающей сферах".
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