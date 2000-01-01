25.09 01:00 MIGnews.com

Глава МИД Сирии заявил о скорой победе над терроризмом

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Сирия уже близка к победе над терроризмом. Об этом в субботу, 23 сентября с трибуны ООН заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.Он пояснил, что о скорой победе говорят, в частности, освобождение Алеппо и Пальмиры, а также прорыв блокады вокруг Дэйр-эз-Зора. Он напомнил, что боевики были выбиты и из других населенных пунктов республики."Сирия как никогда настроена на уничтожение террористов на всей территории страны", - отметил министр.Муаллемподчеркнул, что по завершении войны сирийская армия войдет в историю как армия, которая "героически победила террористов, приехавших из многих стран и получавших огромную поддержку из-за рубежа, включая оружие, деньги, подготовку, доступ и политическое прикрытие"."Сирия будет придерживаться договоренностей о зонах деэскалации", заверил глава внешнеполитического ведомства САР, подчеркнув при этом, что страна не оставит без ответа нарушения с другой стороны и не потерпит нарушений суверенитета.Ранее во время своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Сирии. Он также выразил мнение, что коалиция убила больше невинных сирийцев, чем террористов. Как отметил Муаллем, Сирия подтверждает приверженность Женевскому процессу.Министр также обвинил Турцию в агрессивной политике против сирийского народа, а Израиль — в поддержке террористов.Две недели назад в Министерстве обороны России сообщили о том, что свыше 85 % территории Сирии освободили от боевиков ИГ. По словам Муаллема, это "крупный поворот" за два года после того, как Москва вмешалась, чтобы "протянуть руку своему давнему союзнику".