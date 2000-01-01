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Иран пытается примирить Сирию и `ХАМАС` | Фото: AFP24.09 21:50   MIGnews.com

Иран пытается примирить Сирию и "ХАМАС"

Иран работает над восстановлением утраченного связующего звена в своей сети альянсов на Ближнем Востоке, пытаясь интегрировать палестинскую группировку "ХАМАС", воевавшую с иранским союзником - Сирией.

Как сообщается, Иран и его ливанский союзник "Хизбалла" в тайне пытаются примирить Сирию и "ХАМАС". В случае успеха им удастся укрепить слабое место в альянсе, одновременно усиливая связи с Сирией и Ираком с целью создания блока поддержки по всему региону для противостояния Израилю и арабским союзникам Соединенных Штатов.

Иран пытается примирить Сирию и `ХАМАС` | Фото: AFP

"ХАМАС" давно обосновался в Сирии, получая поддержку Дамаска в ходе своей кампании против Израиля. Влиятельное руководство "ХАМАСа", находящееся в изгнании, осталось в Сирии даже после того, как в 2007 году группа захватила власть в секторе Газа.

"ХАМАС", Иран и "Хизбалла" позиционируют себя как ”ось сопротивления”, выступая против Израиля. Но когда Сирия погрузилась в гражданскую войну, "ХАМАС" порвал отношения с президентом Башаром Асадом и встал на сторону оппозиции, борющейся за его отстранение. Как оппозиция, так и "ХАМАС" представлены мусульманами-суннитами, поэтому случаи гибели суннитов среди гражданского населения по всему региону вызвали протест против алавита-Асада.

В то же время Иран оставался сильным сторонником Асада, вкладывающим миллиарды долларов в экономику Сирии и направляющим в эту страну своих боевиков. "Хизбалла" также отправляла в Сирию тысячи боевиков, стремясь укрепить власть Асада. В этот период "ХАМАС" и Иран не полностью разорвали свои связи, однако их отношения заметно охладились. Серьезно сократилось и финансирование Тегераном боевого крыла ХАМАСа.

Впрочем, с тех пор, как "ХАМАС" в Газе возглавил Яхья Сануар, боевое крыло палестинской группировки взяло курс на восстановление отношений с иранским руководством.

Как известно, в августе этого года высокопоставленная делегация "ХАМАСа" посетила Тегеран и приняла участие в инаугурации президента Хасана Роухани.

По словам палестинского чиновника в Бейруте, также в этом году официальные лица "ХАМАСа" провели три встречи с лидером "Хизбаллы" шейхом Хасаном Насраллой. Иран проиллюстрировал "потепление" отношений увеличением финансирования "ХАМАСа": так, в августе Сануар заявил, что именно Иран является в настоящее время самым крупным финансовым и военным спонсором боевого крыла организации. Он подчеркнул, что с иранской помощью "палестинское сопротивление накапливает силы для битвы за освобождение Палестины".

Иран намерен положить конец разладу между двумя его союзниками – Асадом и "ХАМАСом". Ливанский политик, близкий к сирийскому правительству, подтвердил на условиях анонимности, что посредничество Ирана и "Хизбаллы" продолжается, однако все еще находится на "ранней стадии".

В этом месяце Махмуд Захар, высокопоставленный представитель "ХАМАСа" в Газе, сказал в интервью телеканалу Al-Mayadeen, что отношения должны быть восстановлены с Сирией и другими странами, которые ”враждебно относятся к нам без причины”.

Отвечая на вопрос о возможном примирении с Сирией, Захар сказал:"Предпринимаются определенные действия, и они должны продовжаться". Палестинский журналист Абдул-Бари Атван написал в онлайн-газете Rai al-Youm, что сирийские официальные лица сообщили посредникам о готовности к примирению, но не позволят "ХАМАСу" открыть офис в Дамаске.
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