24.09 11:37 MIGnews.com

Северная Корея показала, как потопит атомный авианосец

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Северная Корея опубликовала пропагандистские материалы посвященные тому, как будет развиваться будущая война с Америкой.Портал опубликовал выполненные с помощью фотошопа картинки американского бомбардировщика B1, объятого пламенем и ракету, взрывающуюся на американском авианосце USS Carl Vinson.Американские самолеты, по замыслу авторов пропагандистского проекта, будут сбиты ракетами Pukguksong-2. ракетный удар по авианосцу будет нанесен с подводной лодки.Публикация фотографий является реакцией на пролет стратегических бомбардировщиков B1с базы Андерсон в Гуаме в непосредственной близости от границ КНДР.