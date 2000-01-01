24.09 11:37 MIGnews.com
Северная Корея показала, как потопит атомный авианосец
Северная Корея опубликовала пропагандистские материалы посвященные тому, как будет развиваться будущая война с Америкой.
Портал опубликовал выполненные с помощью фотошопа картинки американского бомбардировщика B1, объятого пламенем и ракету, взрывающуюся на американском авианосце USS Carl Vinson.
Американские самолеты, по замыслу авторов пропагандистского проекта, будут сбиты ракетами Pukguksong-2. ракетный удар по авианосцу будет нанесен с подводной лодки.
Публикация фотографий является реакцией на пролет стратегических бомбардировщиков B1с базы Андерсон в Гуаме в непосредственной близости от границ КНДР.
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