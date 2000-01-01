Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Северная Корея показала, как потопит атомный авианосец 24.09 11:37   MIGnews.com

Северная Корея показала, как потопит атомный авианосец

Северная Корея опубликовала пропагандистские материалы посвященные тому, как будет развиваться будущая война с Америкой.

Северная Корея показала, как потопит атомный авианосец

Портал опубликовал выполненные с помощью фотошопа картинки американского бомбардировщика B1, объятого пламенем и ракету, взрывающуюся на американском авианосце USS Carl Vinson.

Американские самолеты, по замыслу авторов пропагандистского проекта, будут сбиты ракетами Pukguksong-2. ракетный удар по авианосцу будет нанесен с подводной лодки.

Публикация фотографий является реакцией на пролет стратегических бомбардировщиков B1с базы Андерсон в Гуаме в непосредственной близости от границ КНДР.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:44
Полиция выписала 900 штрафов за проезд по левой полосе
12:21
Французский парашютист убит в бою с Исламским Государством
11:15
Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике  
10:51
Демонстрация силы: бомбардировщики США у границ КНДР
10:28
Драма на фондовом рынке: Шери Арисон продает банк Апоалим
10:03
Сирийцы сбили израильскую ракету и беспилотник
09:31
Из-за аварии на Тамар ТЭЦ переходят на мазут и уголь
09:02
На шоссе №1 столкнулись 10 автомобилей
08:37
Каталония отвергает интервенцию Мадрида
08:07
Саудия: нет причин для продолжения конфликта с Израилем
07:42
Инвалиды блокировали шоссе Аялон
07:12
КНДР в ООН: Теперь визит наших ракет в США – неотвратим
06:29
Борис Джонсон призвал иранцев прекратить провокации
05:54
Евросоюз официально объявил гомеопатию вредной для здоровья
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus