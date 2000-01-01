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Полиция выписала 900 штрафов за проезд по левой полосе 24.09 12:44   MIGnews.com

Полиция выписала 900 штрафов за проезд по левой полосе

По сообщениям израильских СМИ, полиция начала применять положения закона о запрете проезда по левой полосе в целях, отличных от обгона.

Движение по левой полосе считается нарушением порядка движения по дороге и намеренным препятствованием маневрам других водителей.

Данное нарушение карается штрафом в 250 шекелей и шестью штрафными очками.

В рамках предотвращения серьезных аварий департамент транспортной полиции отныне уделяет особое внимание данному виду нарушений. За последние 10 дней выписаны более 900 штрафов за нарушение данного правила. Ранее за подобное нарушение выписывалось примерно 300 штрафов в месяц.
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