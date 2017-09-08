Сирийский эндшпиль: Шойгу летит в Израиль

Офис министра обороны Израиля Авигдора Либерман распространил сообщение о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетит в Израиль с официальным визитом в следующем месяце.
Основной темой переговоров Шойгу и Либермана станет координация действий России и Израиля в Сирии.
Речь идет о первом визите российского министра обороны в Израиль за многие годы. В тоже время, Шойгу очень часто бывает в Сирии, а в прошлом году неожиданно слетал в Тегеран.
В заявлении офиса Либермана говорится о том, что два министра “обсудят продолжающуюся координацию действий двух армий, сотрудничество двух стран и укрепление Ирана в Сирии, в рамках которого иранцы осуществляют передачу “Хизбаллы” современных вооружений через Дамаск”.
Многие рассматривают Шойгу в качестве основной движущей силы в российском проекте сохранения власти Башара Асада над Сирией.
В самой “Оси Сопротивления” последние акции Израиля - атака иранского ракетного предприятия в Масайяф близ Хамы и удар по транспорту с оружием для “Хизбаллы”Ц в международном аэропорту Дамаска вызвало очередной приступ истерики и заявления о том, что Израиль теперь угрожает не только Сирии и Насралле, но и их главному патрону - России. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Удар по Сирии – израильский ультиматум Москве".
По сложившейся практике, израильские политики отправляются в Москву на дипломатические встречи. Так произошло в прошлом месяце, когда Биньямин нетаниягу летал на встречу с Владимиром Путиным в Сочи.
Израильские официальные лица отказываются обсуждать глубину и детали координации с российским контингентом в Сирии, но подчеркивают, что не спрашивают у русских “разрешения” на выполнение своих миссий на сирийской территории.