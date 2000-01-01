25.09 03:24 MIGnews.com

В КНДР устроили антиамериканский митинг

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В субботу, 23 сентября в столице КНДР прошел митинг против США. Его участники поддержали опубликованное 22 сентября заявление лидера страны Ким Чен Ына, сообшает информационное агентство AP.Многочисленная акция прошла в центре северокорейской столицы на площади имени Ким Ир Сена, в ней приняли участие десятки тысяч человек.Сообщается, что на акцию поддержки заявления лидера КНДР Ким Чен Ына вышли бойцы Корейской народной армии, партийные и государственные деятели, сотрудники министерств и ведомств, представители женских и общественных северокорейских организацийСобравшиеся выстроились рядами и держали плакаты, а также выкрикивали пропагандистские лозунги, сообщает информационное агентство KCNA.Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на угрозы КНДР, высказанные на Генассамблее ООН, снова назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и заявил, что того скоро не станет. Ким Чен Ын в ответ пригрозил "укротить Трампа огнем".Американский лидер назвал Ким Чен Ына "психопатом", в свою очередь Ким Чен Ын заявил, что Трамп — "безумный маразматик". Оба пригрозили друг другу"тяжелейшими испытаниями".Дональд Трамп заявил, что если глава МИД КНДР Ли Ен Хо, выступая в субботу, 23 сентября с угрозами в Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны, Северной Кореи больше не будет. Об этом он написал в Twitter."Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького "человека-ракеты" (Ким Чен Ына ),то их не будет больше", - заявил Трамп.