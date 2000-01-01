Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В КНДР устроили антиамериканский митинг | Фото: AFP25.09 03:24   MIGnews.com

В КНДР устроили антиамериканский митинг

В субботу, 23 сентября в столице КНДР прошел митинг против США. Его участники поддержали опубликованное 22 сентября заявление лидера страны Ким Чен Ына, сообшает информационное агентство AP.

В КНДР устроили антиамериканский митинг

Многочисленная акция прошла в центре северокорейской столицы на площади имени Ким Ир Сена, в ней приняли участие десятки тысяч человек.

В КНДР устроили антиамериканский митинг


Сообщается, что на акцию поддержки заявления лидера КНДР Ким Чен Ына вышли бойцы Корейской народной армии, партийные и государственные деятели, сотрудники министерств и ведомств, представители женских и общественных северокорейских организаций

Собравшиеся выстроились рядами и держали плакаты, а также выкрикивали пропагандистские лозунги, сообщает информационное агентство KCNA.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на угрозы КНДР, высказанные на Генассамблее ООН, снова назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и заявил, что того скоро не станет. Ким Чен Ын в ответ пригрозил "укротить Трампа огнем".

Американский лидер назвал Ким Чен Ына "психопатом", в свою очередь Ким Чен Ын заявил, что Трамп — "безумный маразматик". Оба пригрозили друг другу"тяжелейшими испытаниями".

Дональд Трамп заявил, что если глава МИД КНДР Ли Ен Хо, выступая в субботу, 23 сентября с угрозами в Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны, Северной Кореи больше не будет. Об этом он написал в Twitter.

В КНДР устроили антиамериканский митинг


"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького "человека-ракеты" (Ким Чен Ына ),то их не будет больше", - заявил Трамп.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:34
Однообразный рацион опасен для здоровья
02:22
Буйная покупательница разделась догола в супермаркете  
01:00
Глава МИД Сирии заявил о скорой победе над терроризмом
23:25
У США не хватает мотивации и мужества для победы над ИГ
22:25
40 человек казнили в Ираке
21:50
Иран пытается примирить Сирию и "ХАМАС"
21:05
Путин знает: Ирма и Харви - следствие программы HAARP
20:29
Британия: атака кислотой на торговый центр
19:59
Лидер ФАТХ посетил семью террориста в ходе поездки в Израиль
18:42
"Нормализация отношений арабских стран с Израилем – позор"
17:55
Арестован араб по подозрению в поддержке терроризма
16:53
Иран приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном
16:11
Беннет: "Хизбалла" и Ливан – это одно и тоже
15:30
Нетаниягу позвонил командиру израильских спасателей Мексике
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus