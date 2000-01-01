Работа маршрутов Эгед в канун Судного дня (Йом Кипур)
В пятницу, 29-го сентября 2017, канун Судного дня, междугородние маршруты Эгед постепенно прекратят работу между 13:30 и 15:00. Городские маршруты также постепенно прекратят работу между 14:00 и 15:00.
Работа всех маршрутов Эгед возобновится на исходе Судного дня, в субботу 30-го сентября, начиная с 20:30.
Для получения исчерпывающей информации о планируемых изменениях в расписании регулярных маршрутов, в частности, в Эйлате и Галилее, Эгед рекомендует звонить в центр обслуживания пассажиров или зайти на веб-сайт.