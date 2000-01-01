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Работа маршрутов Эгед в канун Судного дня (Йом Кипур) 24.09 13:20   MIGnews.com

Работа маршрутов Эгед в канун Судного дня (Йом Кипур)

В пятницу, 29-го сентября 2017, канун Судного дня, междугородние маршруты Эгед постепенно прекратят работу между 13:30 и 15:00. Городские маршруты также постепенно прекратят работу между 14:00 и 15:00.

Работа всех маршрутов Эгед возобновится на исходе Судного дня, в субботу 30-го сентября, начиная с 20:30.

Для получения исчерпывающей информации о планируемых изменениях в расписании регулярных маршрутов, в частности, в Эйлате и Галилее, Эгед рекомендует звонить в центр обслуживания пассажиров или зайти на веб-сайт.

Информация о расписании и маршрутах на сайте Эгед:
http://mslworld.egged.co.il/#/origindestination/1/0

Вебсайт: www.egged.co.il

Центр обслуживания пассажиров: 03-6948888 или *2800 с любого телефона.
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