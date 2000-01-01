24.09 15:10 MIGnews.com

Чешская армия хочет купить Намеры

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Военный журнал Below The Turret сообщает, что офицеры чешской армии высоко оценили достоинства израильского бронетранспортера Намер и намерены заказать боевые машины в Израиле.Намер должен заменить устаревшие бронетранспортеры советского производства БМП-2.Чехи особенно заинтересовались последней версией Намера, оснащенной башней Самсон МК1 и автоматической 30-мм пушкой.Намер числится среди девяти финалистов чешского тендера на снабжение армии бронетранспортерами нового поколения.Намер считается одной из наиболее защищенных боевых машин ЦАХАЛа. Он оснащен такой же броней, как танк Меркава и активной системой защиты от противотанковых ракет Trophy.