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Чешская армия хочет купить Намеры |24.09 15:10   MIGnews.com

Чешская армия хочет купить Намеры

Военный журнал Below The Turret сообщает, что офицеры чешской армии высоко оценили достоинства израильского бронетранспортера Намер и намерены заказать боевые машины в Израиле.

Намер должен заменить устаревшие бронетранспортеры советского производства БМП-2.

Чехи особенно заинтересовались последней версией Намера, оснащенной башней Самсон МК1 и автоматической 30-мм пушкой.

Намер числится среди девяти финалистов чешского тендера на снабжение армии бронетранспортерами нового поколения.

Намер считается одной из наиболее защищенных боевых машин ЦАХАЛа. Он оснащен такой же броней, как танк Меркава и активной системой защиты от противотанковых ракет Trophy.
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