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Нетаниягу позвонил командиру израильских спасателей Мексике 24.09 15:30   MIGnews.com

Нетаниягу позвонил командиру израильских спасателей Мексике

На исходе субботы состоялась телефонная беседа премьер-министра Биньямина Нетаниягу с послом Израиля в Мексике Йони Пеледом и командующим подразделением израильских спасателей полковником Дуди Мизрахи.

Они проинформировали премьер-министра Нетаниягу о действиях израильской делегации, которая проводит основные спасательные операции.

Премьер министр Нетаниягу сказал:
"Шана това вам.
То, что вы делаете - благое дело. Вы несёте свет Израиля миру, большой свет. Это важно с гуманитарной точки зрения. Также важно показать миру настоящий Израиль.
Вы преумножаете гордость нашего государства.
Возвращайтесь домой с миром!
Хорошего года и хорошей записи в Книге Судеб".
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