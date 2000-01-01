24.09 15:30 MIGnews.com

Нетаниягу позвонил командиру израильских спасателей Мексике

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На исходе субботы состоялась телефонная беседа премьер-министра Биньямина Нетаниягу с послом Израиля в Мексике Йони Пеледом и командующим подразделением израильских спасателей полковником Дуди Мизрахи.Они проинформировали премьер-министра Нетаниягу о действиях израильской делегации, которая проводит основные спасательные операции.Премьер министр Нетаниягу сказал:"Шана това вам.То, что вы делаете - благое дело. Вы несёте свет Израиля миру, большой свет. Это важно с гуманитарной точки зрения. Также важно показать миру настоящий Израиль.Вы преумножаете гордость нашего государства.Возвращайтесь домой с миром!Хорошего года и хорошей записи в Книге Судеб".