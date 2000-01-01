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Саиб Арикат прибыл в Вашингтон в ожидании пересадки легких | Фото: AFP24.09 01:33   MIGnews.com

Саиб Арикат прибыл в Вашингтон в ожидании пересадки легких

Один из лидеров "ФАТХ" Саиб Арикат отправился в Вашингтон на пересадку легких. Об этом сообщает сайт Ynet.

21 сентябряАрикат дал прощальное интервью палестинскому телевидению. Преодолевая тяжелую одышку, Арикат сказал, что его здоровье сильно ухудшилось, и он готов "к встрече с Господом".

Главный переговорщик ПА сообщил, что тяжелое заболевание легких у него обнаружили пять лет назад, но он продолжал работать и не брал отпусков.

"Я горжусь каждой минутой из своих 62 лет, и будьте уверены — независимость Палестины придет. Мы жили и умрем как солдаты Палестины", — заявил Арикат.

Как сообщается, палестинский политик вылетел в США на частном самолете президента ПА Махмуда Аббаса. Его жена и его старший сын, Али, были с ним.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля заявило, что член руководства ПА, не являясь жителем Израиля, просил включить его в очередь на трансплантацию "в порядке исключения", но получил отказ. Сайт Ynet сообщил, что пересадку легких палестинскому политику, видимо, будут делать в США.
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