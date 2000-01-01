24.09 16:11 MIGnews.com

Беннет: "Хизбалла" и Ливан – это одно и тоже

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Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") ответил на заявление президента Ливана Мишеля Ауна о том, что Ливан не помешает террористической группировке "Хизбалла" продолжать владеть своим оружием."Утверждения ливанского лидера о неприкосновенности "Хизбаллы" только подчеркивают то, что мы говорили что Ливан ="Хизбалла"=Ливан. Ливанские лидеры и жители должны знать: любой выстрел из Ливана по израильским городам будет считаться объявлением войны Ливана Государству Израиль".Лидер партии "Еврейский дом" добавил: "Нет никакой разницы между "Хизбаллой" и Ливаном, потому что это одно и то же".Ранее Мишель Аун заявил, что "Хизбалла" не должна следовать программе разоружения, как все остальные ливанские группировки. Он отметил, что группировка не применяет свое оружие во внутренней политике."Она [Хизбалла] лишь обеспечивают наше сопротивление Государству Израиль, продолжающему занимать часть нашей территории и отказывающемуся следовать резолюциям ООН в отношении прав палестинцев на возвращение. Вы не можете обезоружить "Хизбаллу", так как Израиль не соблюдает резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул президент Ливана.