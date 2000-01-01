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Иран приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном | Фото: Thinkstock24.09 16:53   MIGnews.com

Иран приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном

Высший совет национальной безопасности Ирана временно прекратил сообщение с Иракским Курдистаном. Решение было принято по просьбе иракского правительства.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ в воскресенье, 24 сентября.

Отмечается, что Тегеран также закрывает и свое воздушное пространство для рейсов из Иракского Курдистана.

Напомним, что референдум о независимости в республике намечено на 25 сентября этого года.

В свою очередь Иран и Турция крайне негативно отнеслись к планам курдского руководства провести плебисцит об отделении от Ирака.

Государство Израиль поддержал идею референдума о независимости Курдистана, чем вызвал критику ряда арабских стран.
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