24.09 18:42 MIGnews.com

"Нормализация отношений арабских стран с Израилем – позор"

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Израильский актер Мохаммад Бакри заявил, что "попытки нормализации отношений с сионистским врагом равнозначны предательству арабских национальных интересов". Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте, куда он прибыл для участия в мероприятии "Неделя Палестины", передает издание "Аль-Ахбар"."Тот факт, что некоторые арабские страны публично обсуждали вопрос нормализации отношений с сионистским врагом, является постыдным и совершенно неприемлемым", - цитирует газета слова артиста.Бакри добавил: "Правительство Израиля проводит расистскую политику и подавляет любые попытки самовыражения палестинских деятелей искусства внутри страны".Также актер назвал "победой над расизмом сионистского образования тот факт, что он находится в Ливане".Позже Мохаммад Бакри опроверг статью ливанского издания, заявив, что его слова были вырваны из контекста.