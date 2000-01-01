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Youtube/скриншот с видео24.09 18:42   MIGnews.com

"Нормализация отношений арабских стран с Израилем – позор"

Израильский актер Мохаммад Бакри заявил, что "попытки нормализации отношений с сионистским врагом равнозначны предательству арабских национальных интересов". Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте, куда он прибыл для участия в мероприятии "Неделя Палестины", передает издание "Аль-Ахбар".

"Тот факт, что некоторые арабские страны публично обсуждали вопрос нормализации отношений с сионистским врагом, является постыдным и совершенно неприемлемым", - цитирует газета слова артиста.

Бакри добавил: "Правительство Израиля проводит расистскую политику и подавляет любые попытки самовыражения палестинских деятелей искусства внутри страны".

Также актер назвал "победой над расизмом сионистского образования тот факт, что он находится в Ливане".

Позже Мохаммад Бакри опроверг статью ливанского издания, заявив, что его слова были вырваны из контекста.
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