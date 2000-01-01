24.09 19:59 MIGnews.com

Лидер ФАТХ посетил семью террориста в ходе поездки в Израиль

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Секретарь Центрального комитета ФАТХа Джибриль Раджуб воспользовался случаем в ходе поездки в Израиль и посетил семью террористов. Как стало известно, один из лидеров палестинской партии совершил поездку в Израиль две недели назад.Речь идет о семье террориста-убийцы Карима Юнеса.Карим Юнес - израильский араб, который вместе со своим двоюродным братом Махером Юнес похитил и убил солдата Авраама Бромберга в 1980 году. Террориста приговорили к пожизненному заключению, однако в 2012 году тогдашний президент Шимон Перес сменил приговор на 40 лет тюрьмы.После визита семьи Юнеса, Раджуб поделился об этом событии на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фотографии с членами семьи, которая проживает в деревне Ара.