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Путин знает: Ирма и Харви - следствие программы HAARP 24.09 21:05   MIGnews.com

Путин знает: Ирма и Харви - следствие программы HAARP

Серия ураганов, атаковавших США, была генерирована искусственно в результате правительственной программы по изменению погоды и у России есть доказательства, сообщает topnews.ru, со ссылкой на зарубежные СМИ.

Недавние разрушительные ураганы "Ирма" и "Харви", уничтожившие сразу несколько островов в Карибском море и принесшие множество разрушений и жертв на побережье Флориды, - результат правительственной программы США по изменению климата (HAARP), чему у России есть доказательства, утверждает Yournewswire.com.

По данным интернет-издания президент России Владимир Путин собирается представить миру фотоснимки, сделанные с российского метеорологического спутника Elektro-L No.1, которые послужат доказательством того, что правительство США при непосредственном участии разведагентств спроектировало недавнюю волну ураганов, опустошивших большую часть побережья Америки. По данным кремлевских инсайдеров, Путин якобы готов сделать это приблизительно к Рождеству.
Утверждения Путина о том, что ураганы были антропогенными, на первый взгляд выглядят как надуманные, однако погодная и геоинженерия – это хорошо зарекомендовавшая себя практика, отмечает издание.

Так, один из ведущих ученых мира, д-р Мичио Каку, недавно признался в прямом эфире, что правительство США уже давно способно искусственно вызывать ураганы, землетрясения, цунами и крупные штормы.

В интервью CBS эксперт заявил, что недавние «искусственные» ураганы были результатом правительственной программы по изменению погоды, в которой атмосфера искусственно насыщалась “штормовыми наночастицами”, после чего паттерн активировался при помощи лазеров.

Так называемая программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн (High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP) была создана в начале 1990-х годов в рамках программы исследований ионосферы, совместно финансируемой ВВС США, ВМС США, Университетом Аляски Фэрбенкс и Агентством перспективных исследований обороны (DARPA).

По данным многих экспертов HAARP способна превращать погоду в действенное оружие, вызывая засухи или ураганы, наводнения и даже землетрясения.
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