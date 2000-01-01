24.09 20:57 MIGnews.com

Меркель лидирует на выборах в бундестаг

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Партия ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель лидирует на выборах в бундестаг. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола общественно-правового телеканала ARD.Сообщается, что партийный альянс Меркель набрал 32,5% голосов. Кроме ХДС/ХСС в парламент проходит еще четыре партии, в том числе ультраправая националистическая "Альтернатива для Германии".Так, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовало 20% избирателей.Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые проходит в Бундестаг, занимая третье место с 13,2%.Далее идет Свободная демократическая партия (СвДП) – 10%, "Зеленые" – 9% и "Левые" – 9%.