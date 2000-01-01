24.09 22:25 MIGnews.com
40 человек казнили в Ираке
В Ираке казнили 42 человека, осужденных за террористическую деятельность. Об этом сообщают иракские СМИ в воскресенье, 24 сентября.
В Министерстве юстиции Ирака подтвердили информацию о том, что 42 человека были осуждены за терроризм.
В июне этого года по аналогичной статье были повешены 14 человек.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй выразила серьезное беспокойство по поводу большого числа казней в Ираке, осудив прозрачность судопроизводства в стране.
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