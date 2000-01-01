24.09 22:25 MIGnews.com

40 человек казнили в Ираке

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В Ираке казнили 42 человека, осужденных за террористическую деятельность. Об этом сообщают иракские СМИ в воскресенье, 24 сентября.В Министерстве юстиции Ирака подтвердили информацию о том, что 42 человека были осуждены за терроризм.В июне этого года по аналогичной статье были повешены 14 человек.Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй выразила серьезное беспокойство по поводу большого числа казней в Ираке, осудив прозрачность судопроизводства в стране.